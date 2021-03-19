مواجهات نارية في قرعة دوري الأبطال «ليفربول يصطدم ريال مدريد» في ربع النهائي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا المقامة حاليا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية، عن وقوع نادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضد فريق ريال مدريد مواجهة من العيار الثقيل .

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات الدور ربع النهائي، حييث ستقام جولة الذهاب يومي 6 و7 أبريل، بينما ستقام جولة الإياب يومي 13 و14 أبريل.

في حين ستقام مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل، على أن تقام جولة الإياب يومي 4 و5 مايو، بينما ستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا يوم 29 مايو المقبل.

وتأهلت 8 فريق إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا وهي فرق: ليفربول الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني (حاول اللقب)، مانشستر سيتي الإنجليزي، بورتو البرتغالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني.

جدير بالذكر أن قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا غير مشروطة، أي أنه بإمكان فريقين من دولة واحدة أن يتواجهها في الدور المقبل، على غير ما كان متبعا في دور الستة عشر.