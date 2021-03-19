تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بموعد مباراة الفريق أمام فريق المولودية الجزائري في بطولة إفريقيا، وأخطر “كاف” مسؤولي النادي بإقامة المباراة يوم السبت الموافق 3 إبريل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو، ويسعى الزمالك للفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط، للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور القادم من البطولة الإفريقية.
من ناحية أخرى حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تحديد الأخطاء التى وقع فيها لاعبى فريقه، خلال مواجهة الترجى التونسى التى انتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.
وراجع كارتيرون الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الزمالك خلال لقاء الترجى، من أجل الوقوف عليها والعمل على معالجتها فى التدريبات الجماعية التى ستبدأ يوم السبت المقبل عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل الفريق عليها لمدة 3 أيام بعد مباراة الترجى.
ويعمل الخواجة الفرنسى على رفع معدل اللياقة البدنية للفريق الأبيض، حيث أكد أن الزمالك يعانى من هبوط فى معدل اللياقة الأمر الذى أدى لتدهور نتائجه ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بخلاف العامل النفسى الغير جيد لدى اللاعبين.
ويتبقى للزمالك مباراتين فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث سيحل ضيفًا على مولودية الجزائر، ثم يستضيف تونجيث السنغالى فى الجولة الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "كاف" يحدد 3 أبريل موعدا لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.