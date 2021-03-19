الرئيس السيسي يتفقد تطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة ويستمع لمطالب سيدة بمدينة نصر

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شنزو آبي الذي يربط حي مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة على امتداد طريق السويس حتي العاصمة الادارية الجديدة، الامر الذي ساهم بشكل كبير في سهولة حركة المواطنين والمركبات وإنهاء التكدس المروري بتلك المناطق، وقد اطلع سيادته علي مستجدات الاعمال الجارية لتطوير مدينة الامل من طرق وخدمات شاملة، كما تفقد الرئيس كذلك اعمال تجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، وقد التقي باحدي السيدات من المواطنات التي تصادف وجودها حيث استمع لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها.
واطلع الرئيس من المسئولين في احد مواقع العمل بمنطقة التجمع الخامس علي الموقف التنفيذي لعدد من المحاور والطرق موجهاً سيادته
بضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات ومرتادي الطرق الجديدة أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لتلك المحاور في تعزيز عملية التنمية وتنظيم الحركة المرورية وسرعة التنقل.
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