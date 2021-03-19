ضبط مروج شائعة خطف طفل بالبحيرة على فيسبوك

كشفت التحريات الأمنية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن شروع إحدى السيدات فى خطف أحد الأطفال، وألقت الداخلية القبض علي مروج الشائعة .
كانت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى تداولت خبر متضمناً صورة لإحدى السيدات ترتدى ثياب رثة ، بزعم ضبطها حال شروعها فى خطف أحد الأطفال بمدينة دمنهور بالبحيرة ، وإعترافها بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع عدد (8) أشخاص آخرين ، حيث كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب تلك الوقائع، وزعمه سابقة قيام إحدى المتسولات بخطف أحد الأطفال وقتله.
بالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالخبر جملةً وتفصيلاً ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن القائم على إدارة تلك الصفحة "أحد الأشخاص" ،مقيم بمركز شرطة رشيد.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه ، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر وترويج أخبار على خلاف الحقيقة لزيادة عدد المتابعين لصفحته ، كما تم ضبط هاتفه المحمول وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تثبت إرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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