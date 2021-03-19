صور.. قافلة بيطرية تفحص الهجن بمضمار شرم الشيخ الدولى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار متابعة نتائج زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى جنوب سيناء، واجتماعه مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء لبحث مطالب المزارعين والمربين.

وقال الدكتور هانى حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة بالتعاون بين معهد التناسليات ومعهد الصحة الحيوانية توجهت إلى فحص الهجن بمضمار شرم الشيخ والأهالى المتواجدين بمنطقه السفارى، وكشفت عليها تناسليًا وبأحدث التقنيات وقدمت العلاجات المناسبة والتحصينات اللازمة، وسحب العينات للوقوف على الحالة المرضية.

وأوضح أنه تم البدء فى تدريب الأطباء البيطريين على الفحص التناسلى للهجن والعلاجات المناسبة، وجارٍ استكمال فعليات القافلة فى الأيام المقبلة فى مدينة الطور حتى 21 مارس الجارى، كما شارك صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للتوعيه بمزايا التأمين.



يذكر أن مضمار الهجن بشرم الشيخ يعتبر أكبر مضمار دولى لسباقات الهجن بالمنطقة وهو مقام على مساحة ألف فدان ويحتوى على 3 آلاف هجن من السلالات المتميزة، وأن سباق الهجن تلقى اهتمامًا كبيرًا من السائحين العرب، وتسهم فى الترويج السياحة الرياضية فى شرم الشيخ، كما أنها توفر فرص عمل لأهالى جنوب سيناء.