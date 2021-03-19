فيديو : تزامنا مع عيد الأم ورمضان .. الداخلية تواصل إطلاق مبادرة كلنا واحد

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الجمعة، فيديو يرصد جهودها بعد إطلاق المرحلة الـ17 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى اعتباراً من يوم الإثنين الماضى ولمدة شهر، وتزامناً مع الاحتفال السنوى بعيد الأم واقتراب حلول شهر رمضان المبارك.





وقالت الوزارة إنها وفرت السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية. وذكرت أنه تم التنسيق مع مسؤولى عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بالقاهرة، والجيزة، والقليوبية، لعرض وبيع منتجاتهم بأسعار بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.



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