الجامعة العربية تدين هجوم جماعة الحوثى على منشأة نفطية بالرياض

جدة - نرمين السيد - أدان مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية هجومًا شنته جماعة الحوثى، اليوم الجمعة، بواسطة طائرات مُسيرة مُسلحة، مُستهدفًا منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو بالرياض.





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