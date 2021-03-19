محافظ البحيرة من جامع التوبة: افتتاح أكثر من 170 مسجدا خلال عام واحد

جدة - نرمين السيد - قال محافظ البحيرة، هشام آمنة، إنه تم خلال عام واحد افتتاح أكثر من 170 مسجداً تجاوزت تكلفتها 275 مليون جنيه، فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالى عدد المساجد بنطاق المحافظة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو، فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال افتتاح محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، مسجد التوبة بدمنهور بعد إعادة إعماره وترميمه، بتكلفة إجمالية مليونى جنيه، والمقام على مساحة 580م الذى يعد ثانى مسجد بُنى فى مصر وإفريقيا بعد جامع عمرو بن العاص بالقاهرة، حيث يعود تاريخ المسجد لبداية الفتح الإسلامى لمصر منذ حوالى 14 قرناً. يأتى افتتاح مسجد التوبة بالتزامن مع افتتاح 10 مساجد جديدة أخرى بنطاق مراكز دمنهور، الدلنجات، أبو حمص، كفر الدوار، وبدر بتكلفة 26 مليوناً و326 ألف جنيه.

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