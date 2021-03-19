صور.. افتتاح 14 مسجدا بمديرية أوقاف أسيوط

جدة - نرمين السيد - وألقى خطبة الجمعة الدكتور عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، تحت عنوان "الحق فى القرآن الكريم وتطبيقاته فى حياتنا"، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة. وقد أشاد محافظ أسيوط بدور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى عمارة بيوت الله وفرشها والحرص عليها. والمساجد التى تم افتتاحها ضمن خطة الإحلال والتجديد هى: مسجد أولاد إسماعيل – النواورة - مركز البدارى. مسجد الرحمن– القوصية - مركز القوصية. مسجد أبو بكر الصديق – منشية خشبة –مركز القوصية. مسجد الرحمن الغربى - بنى هلال – مركز القوصية. مسجد التقوى - دير القصير- مركز القوصية. مسجد الهدى - القصير - مركز القوصية. مسجد العسقلانى - باقور- مركز أبو تيج. مسجد آل السويفى - بنى سميع - مركز أبو تيج. مسجد سيف الله خالد بن الوليد - بنى رافع-مركز منفلوط. مسجد أبو بكر الصديق - بنى عدى البحرية-مركز منفلوط. مسجد مهنى غيث - عرب العمايم - مركز منفلوط. مسجد الأنوار المحمدية- عزبة الجيش - منقباد - أسيوط. مسجد بلال بن رباح-أسيوط الجديدة - مركز الفتح. مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية. يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله "عز وجل" معنى ومبنى، وقد بلغ إجمالى عدد الافتتاحات من أول سبتمبر ، حتى تاريخه 1053 مسجدًا.

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