نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 من وزارة التربية التعليم

يترقب طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي موعد ظهور نتيجة أولي وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ،وذلك بعد عقد الامتحانات إلكترونياً بلجان المدارس علي أجهزة التابلت.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي يوم الإثنين القادم 22 مارس 2021 ،وذلك بعد تصريح الوزير طارق شوقي عن موعد صدور النتيجة علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الفيس بوك.

كما نفت وزارة التعليم عن حصول إي موقع أو صفحة علي موقع التواصل الإجتماعي علي نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي ولكن عبر الرابط الرسمي الذي سيوفره موقع دوت الخليج خلال هذا الموضوع ، وأكدت الوزارة، أنه سيتم إرسال تفاصيل النتيجة على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب.

وقامت وزارة التربية والتعليم بعقد أمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفترة من 27 فبراير حتي يوم 9 مارس الماضي ، إلكترونياً خلال شبكة الإنترنت ، بداخل اللجان المدرسية التي قامت الوزارة بوضع الإجراءت الإحترازية بها من أجل الحفاظ علي صحة الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

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