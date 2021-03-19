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انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام رمضان 2021 في مصر والسعودية والدول العربية والإسلامية والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت معهد البحوث الفلكية عن موعد أول أيام رمضان 2021، في مصر وعواصم الدول الإسلامية والعربية، حيث أن مواعيد رمضان من الأمور التي يبحث عنها المسلمون في كل مكان هذه الأيام، نظراً لما يمثله هذا الشهر الكريم في نفوس المسلمين في كل مكان.
موعد أول أيام رمضان 2021 في مصر والسعودية والدول العربية والإسلامية
وكانت دار الإفتاء قد استطلعت هلال شهر شعبان وأكد أن الأحد والذي وافق 14 مارس هو غرة شهر شعبان، وذلك بعد تحقق رؤية الهلال لديها، ووفق البحوث الفلكية فإن هلال شهر رمضان 2021 سوف يولد الساعة 4.31 فجر يوم يوم الإثنين الذي يوافق 12 أبريل 2021 وهو اليوم التالي للرؤية.
وهذا يعني أنه سيتعذر رؤية الهلال، وعليه فإن موعد أول أيام رمضان 2021 وفق الحسابات الفلكية هو 13 أبريل 2021، وأشارت البحوث الفلكية إلى أن هلال رمضان لن يولد يوم 11 أبريل وهو يوم الرؤيا الشرعية، وعليه فإن شهر شعبان هذا العام 30 يوم وينتهي يوم 12 أبريل و13 أبريل هو اليوم الأول لشهر رمضان.
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وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هذه الحسابات وعدم ولادة هلال رمضان يوم 11 أبريل وهو يوم الرؤيا، يشمل مصر وجميع العواصم العربية والإسلامية، وعليه فإن يوم 12 أبريل هو المتمم لشهر شعبان.
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