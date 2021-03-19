كنائس الإسكندرية تنعى فنان الأيقونة العالمى عادل نصيف

جدة - نرمين السيد - والفنان الراحل هو شقيق كل من الراهب القمص رويس البراموسى، والدكتور عزت نصيف، والدكتور يسرى نصيف بدمنهور، والعمدة رشدى نصيف، والمحامى رضا نصيف النائب السابق بالبرلمان.
وقالت الكنيسة فى بيان لها: "كان فنان قبطى من أشهر وأمهر فنانى عصرنا الحالى، موهبته كانت امتدادا لفن مصر القديمة، وكان يتميز به وبأصالة فنه وخاماته المثيلة لخامات قدماء المصريين".
وتابعت: "أعماله الفنية منتشرة فى كل أنحاء العالم.. كان حالماً عاشقاً للفن القبطى وعبقريته.. نياحاً لروحه الطاهرة وخالص العزاء لزوجته وبناته ولأخوته ولكل أحبائه".
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