واستمع الرئيس السيسى إلى السيدة وناقشها فى بعض المطالب التى عرضتها عليه.
وقالت السيدة للرئيس السيسى: "إحنا مابنشوفش أحفادنا، إحنا تعبانين والله"، ليرد عليها رئيس الجمهورية مؤكدا: "قانون الأحوال الشخصية إحنا حريصين على إنه يطلع متوازن، ويوفر توازن بين كل الاعتبارات، الأم والأهل، وإحنا هنبقى حريصين على إن القانون يخرج بشكل يحقق لكل المستفيدين منه".
وردت عليه المواطنة، قائلة: "مالناش غيرك والله العظيم، وعلى طول داعمة لحضرتك، إنت حبيبنا والله"، ليرد عليها الرئيس: "كتر خيرك، متشكر".
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شنزو آبى، الذى يربط حى مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة على امتداد طريق السويس حتى العاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى سهولة حركة المواطنين والمركبات وإنهاء التكدس المرورى بتلك المناطق.
واطلع الرئيس على مستجدات الأعمال الجارية لتطوير مدينة الأمل من طرق وخدمات شاملة، كما تفقد الرئيس كذلك أعمال تجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحى السادس بمدينة نصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. السيسى يستجيب لشكوى سيدة: قانون الأحوال الشخصية هيطلع متوازن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.