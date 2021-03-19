فيديو.. السيسى يستجيب لشكوى سيدة: قانون الأحوال الشخصية هيطلع متوازن

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواطنة تصادف وجودها، خلال مروره لتفقد حديقة الطفل بالحى السادس بمدينة نصر، على هامش جولة التفقدية، اليوم الجمعة، للأعمال الإنشائية بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة.





واستمع الرئيس السيسى إلى السيدة وناقشها فى بعض المطالب التى عرضتها عليه.

وقالت السيدة للرئيس السيسى: "إحنا مابنشوفش أحفادنا، إحنا تعبانين والله"، ليرد عليها رئيس الجمهورية مؤكدا: "قانون الأحوال الشخصية إحنا حريصين على إنه يطلع متوازن، ويوفر توازن بين كل الاعتبارات، الأم والأهل، وإحنا هنبقى حريصين على إن القانون يخرج بشكل يحقق لكل المستفيدين منه".

وردت عليه المواطنة، قائلة: "مالناش غيرك والله العظيم، وعلى طول داعمة لحضرتك، إنت حبيبنا والله"، ليرد عليها الرئيس: "كتر خيرك، متشكر".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شنزو آبى، الذى يربط حى مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة على امتداد طريق السويس حتى العاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى سهولة حركة المواطنين والمركبات وإنهاء التكدس المرورى بتلك المناطق.

واطلع الرئيس على مستجدات الأعمال الجارية لتطوير مدينة الأمل من طرق وخدمات شاملة، كما تفقد الرئيس كذلك أعمال تجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحى السادس بمدينة نصر.