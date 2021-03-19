هزمت أسطول الحملة الفرنسية .. لميس جابر تحكى قصة بطولة نجع البارود

جدة - نرمين السيد - تناولت الإعلامية لميس جابر فى برنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، تاريخ مقاومة قرية نجع البارود إحدى قرى محافظة قنا للحملة الفرنسية وتمكنهم من هزيمة أسطول السفن.





وقالت جابر إنه فور اقتراب الأسطول الفرنسى إلى القرية بدأ سكانها يطلقون النار على السفن التى ردت عليهم بـ"المدافع" فوقع كثير من الضحايا، مشيرة إلى أن ذلك دفع أهالى القرية إلى المقاومة بشكل أقوى وأشرس خصوصًا أن الأهالى انضموا إلى"عرب القصير" وشكلوا قوة مكنتهم من الاستيلاء على سفن الفرنسيين، وأشارت إلى أن أهالى القرية أفرغوا الشحنات كالذخيرة من السفن على شاطئ النيل. وذكرت أن أهالى القرية استقلوا السفن حتى وصلوا إلى سفنية "إيتاليا" التى يقودها الكموندان مورندى الذى شعر بالخطر عندما شاهد الأهالى، مؤكدة أن الكموندان رفض تسليم السفينة لهم، وقرر إشعال النار بمستودع البارود الخاصة بالسفينة حتى لا يسيطر عليها الأهالى. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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