فيديو.. الرئيس السيسى: أتمنى الانتهاء من محور الفردوس قبل رمضان

واستفسر رئيس الجمهورية من أحد المشرفين، عن الانتهاء من كبارى محور الميثاق، ليرد عليه: "الكوبرى ده يافندم يوم الثلاثاء هنركب أسفلت وهيبقى آخر محور انتهينا منه".
وعن محور الفردوس، قال المشرف: "ننفذ إحلالات فى امتداد محور الفردوس بسبب وجود مواد عضوية، وستنتهى هذه الأعمال هذا الأسبوع، بعدها سنبدأ الأعمال الإنشائية"، ورد عليه الرئيس: "كنت أتمنى إنها تخلص قبل رمضان".
وتابع المسؤول: "بإذن الله يافندم نفتح المحور مع محاوره العرضية قبل شهر رمضان".
كما تحدث أحد المهندسين المشرفين: "بالنسبة إلى كوبرى مدينة الأمل، فقد وجدنا هناك مرافق متهالكة كثيرة ويتم التنسيق من أجل إحلالها وتجديدها لخلق طريق سطحى لخدمة سكان المدينة".
وعلق الرئيس: "إحنا عايزن نقول للناس بنعمل إيه، وبقول لكل سكان شرق القاهرة، الناس اللى رايحة التجمع والسويس والإسماعيلية، إحنا خلقنا محاور وامتصينا تماما حجم الكثافة المرورية فى عدة نقاط".
وبيّن الرئيس السيسى: "الطريق الدائرى ماشى زى الفل وبنوسعه، وجوه الكتلة السكانية بشرق القاهرة زى مصر الجديدة أو مسطرد أو مدينة نصر، عملنا محاور تخفف الحركة، بما فيها الفردوس".
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