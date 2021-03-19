الإفتاء: أحاديث النبى عن فضل الجيش المصرى صحيحة وثابتة

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار إن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا، فذلك الجند خير أجناد الأرض" فقال له أبوبكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: "لأنهم في رباط إلى يوم القيامة"، و"إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله"، و"إن جند مصر من خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة"، إن مدار هذه الأحاديث على أن جند مصر هم خير أجناد الأرض، لأنهم في رباط إلى يوم القيامة، وعلى الوصية النبوية بأهلها، لأن لهم ذمة ورحمًا وصهرًا، وكلها معانٍ صحيحة ثابتة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، تتابع على ذكرها وإثباتها أئمة المسلمين ومحدثوهم ومؤرخوهم عبر القرون سلفًا وخلفًا، ولا يقدح فى صحتها وثبوتها ضعفُ بعض أسانيدها، فإن فى أحاديثها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر الذى احتج به العلماء، واتفق المؤرخون على إيراد هذه الأحاديث والاحتجاج بها فى فضائل مصر من غير نكير.

وأوضحت أن الأحاديث المذكورة فى السؤال صحيحة ثابتة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه.