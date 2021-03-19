لميس جابر : قرية أبنود قادت أشرس معركة ضد الحملة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس جابر إن قرية أبنود التابعة لمحافظة قنا قادت أشرس معركة ضد الحملة الفرنسية على مصر، فبعد أن انسحب الأهالى من قفط وهم يستميتون فى الدفاع عن كل قرية وكل مكان يتقهقرون إليه فلما وصلوا الى أبنود تحصنوا فيها ونصبوا المدافع الفرنسية التى غنموها فى معركة البارود.





وذكرت جابر خلال برنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن المدافع التى استولى عليها الأهالى مكنتهم من قتل الكثير من الجنود الفرنسيين فى أبنود، وقرر بعدها الجنرال "بليار"، الذى شعر بالخطر بسبب هذه المدافع الموجودة مع الأهالى إرسال الجيش الفرنسى كله إلى "أبنود" حتى انسحب الأهالى إلى داخل القرية ولم يتمكن الفرنسيون من التغلب على الأهالى إلا بعد إشعال النيران فى القرية كلها. وتابعت أن أهالى القرية أصروا على المقاومة وتحصنوا داخل قصر تابع للمماليك وتكبد الفرنسيون خسائر بشرية فادحة فقرروا بعدها استخدام المدافع لهدمه، وبعد 3 أيام من المقاومة الشرسة اقتحم الفرنسيون القصر. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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