افتتاح كنيسة القديس يوحنا المعمدان بكفر عبده

جدة - نرمين السيد - افتتح المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، كنيسة القديس يوحنا المعمدان للراهبات الفرنسيسكانيات القلب مريم الطاهر بكفر عبده بالإسكندرية بعد تجديدها.





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