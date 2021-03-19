فيديو.. وزير المالية يبكى أثناء خطبة مختار جمعة بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - وبكى وزير المالية أثناء حديث الدكتور مختار جمعة عن مكانة الأم، وقام وزير المالية بمسح دموعه بعد انتهاء وزير الأوقاف من حديثه عن الأم ودور الإنسان تجاه والديه.

ويظهر الدكتور محمد معيط متأثرًا بحديث وزير الأوقاف فى الدقيقة 10.38، وتظهره كاميرات التلفزيون وهو يمسح دموعه.