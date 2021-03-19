الأنبا أرسانى ينعى الفنان عادل نصيف: ستظل الكنيسة تشهد بإنجازاته

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان: "نذكر له إيمانه وإخلاصه وسعيه الدؤوب فى إحياء الفن القبطى مما يساهم المحافظة على الحضارة القبطية العظيمة وإبراز شخصية الكنيسة القبطية". وأضاف البيان: "ونذكر له تعاونه معنا على مدى أكثر من ثلاثين عاماً فى تأسيس كنائسنا القبطية فى هولندا وسوف تظل هذه الكنائس تشهد بأعماله وإنجازاته من الأيقونات والرسوم الحائطية (الفريسكو) والموازاييك على أعلى وأرق مستوى فنى". وجاء نص التعزية كالتالى : " لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة" (عب 14 : 13 ) استراح فى الرب عصر اليوم الجمعة 19 مارس 2021 الفنان المهندس عادل نصيف. يتقدم نيافة الأنبا أرسانى بخالص العزاء لأسرة الراحل الكريم لزوجته وبناته وأشقائه وشقيقاته ويخص بالذكر شقيقه الأكبر جناب الأب القمص رويس البراموسى بدير البراموس العامر وادى النطرون. ونذكر له إيمانه وإخلاصه وسعيه الدؤوب فى إحياء الفن القبطى مما يعضد المحافظة على الحضارة القبطية العظيمة وإبراز شخصية الكنيسة القبطية. ونذكر له تعاونه معنا على مدى أكثر من ثلاثين عاماً فى تأسيس كنائسنا القبطية فى هولندا وسوف تظل هذه الكنائس (إحدى عشر كنيسة) تشهد بأعماله وإنجازاته من الأيقونات والرسوم الحائطية (الفريسكو) والموازاييك على أعلى وأرق مستوى فنى". "الرب يعوض الكنيسة فى فقده ويعزى اسرته ومحبيه"

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