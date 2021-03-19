الأنبا مارتيروس ينعى فنان الأيقونة عادل نصيف 

جدة - نرمين السيد - وقال فى بيان له: "نياحا لفنان الأيقونة القبطية عادل نصيف، نياحا لروحه الطاهرة فى فردوس النعيم مواضع القديسين والأبرار وعزاءا للأسرة الكريمة".

ويعتبر الفنان عادل نصيف فنانا عالميا، وقد كتب مقالات كثيرة، وشارك فى مؤتمرات كثيرة، وعقد لقاءات كثيرة حول الفن القبطى.

وقد تجلت أيقوناته فى صالات المعارض الفنية داخل وخارج مصر، فقد وضع الفن القبطى على واجهة الشوارع فى أوربا وكنائس المهجر، ونرى فى واجهة الشارع الرئيسى فى "VilleJuif" بفرنسا، حيث يضوى فن الموزايك المصرى بألوانه البديعة، معبرا عن قوة القيامة والنصرة على الموت، وتفجر الحياة من بين خطوط هذه الأيقونة الكبيرة، لتأخذ عين الناظر إليها، وقد أبدع فى أيقونات العائلة المقدسة، والسيدة العذراء مريم، وأيقونات الشهداء الفرسان، والصلبوت والقيامة وغيرها.

وقد تميزت جميع أيقوناته بأسلوب الفن القبطى دون غيره، لأن إنتمائه للكنيسة القبطية كان أقوى، وإخلاصه للهوية القبطية كان يتغلغل فى وجدانه، فقد توحد مع أيقوناته، بل قل توحد مع الله وقديسيه، يصلى ويرسم فى محراب الحب المتدفق لله، وقديسيه، وأحداث الكتاب المقدس بعهديه، وساح فى سير القديسين، التى عاشها قبل أن يسجلها بريشته الذهبية على أسطح الأيقونة، فكان كل وقته مقدس، وعمله مقدس، وفكره مقدس، ومن فضلة القلب تكلمت أيقوناته، لقد علم وخدم بفن الأيقونة، وقدمها كتابا مفتوحا يسهل قراءته، وسعى كارزا بها فى كل العالم، ولم يألو جهدا أن يكون سفيرا ناجحا لبلاده.