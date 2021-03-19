البابا تواضروس يستقبل بعض الأسر من عدة إيبارشيات

جدة - نرمين السيد - وتم ترتيب اللقاء من خلال الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إثر إعلان الموقع عن إتاحة الفرصة أمام الشعب القبطى للقاء قداسة البابا لنوال بركة قداسته، من خلال رابط تم الإعلان عنه على الموقع ذاته.

الرابط: https://copticorthodox.church/مقابلة-البابا/

ودار بين قداسة البابا وأبنائه أثناء اللقاء، حديث ودى حرص قداسته خلاله على الإصغاء إلى أسئلتهم وآرائهم، وفى الختام صلى قداسة صلاة بركة لكل أسرة على حدة وتم التقاط الصور التذكارية.

وافتتح قداسة البابا فى العاشر من مارس الجارى الموقع الإلكترونى الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية www.copticorthodox.church الذى يضم عدة أقسام، منها التاريخى والتوثيقى والمعلوماتى بمواد متنوعة بين المكتوب والمرئى والمسموع، وتوفر الأقسام على اختلافها معلومات ومواد عن آباء المجمع المقدس، وبطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ القديس مرقس الرسول حتى قداسة البابا تواضروس، ولجان المجمع المقدس، والأديرة والهيئات القبطية، وغيرها.