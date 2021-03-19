عباس يشيد بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى: السند دائمًا للقضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، بالجهود الهامة التى بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل انجاح جلسات الحوار الوطنى بالقاهرة، مؤكداً أن مصر ستبقى دائماً السند للقضية الفلسطينية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال.





ورحَّب الرئيس محمود عباس بالنتائج الإيجابية لجلسات الحوار الوطنى الأخيرة التى عقدت فى القاهرة، وأكد على أهمية ترجمة هذه النتائج لصالح سير العملية الديمقراطية، وفق المدد الزمنية التى وضعت حسب المراسيم الرئاسية، لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء اليوم الجمعة، برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن الرئيس محمود عباس أطلع أعضاء اللجنة المركزية على آخر التطورات المتعلقة بالملف السياسى، والنتائج التى توصلت إليها المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق فى الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد فلسطين شعبا وأرضا.

وأكد أهمية التعاون بشكل كامل مع التحقيقات التى تجريها المحكمة، لما له من أهمية فى تجسيد الولاية القانونية لدولة فلسطين على الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

وثمنَّت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماعها دور مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذين حرصوا على توفير المناخات المناسبة لإنجاح جلسات الحوار الوطنى.