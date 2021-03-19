أسقف البحر الأحمر ينعى الفنان الكبير عادل نصيف

جدة - نرمين السيد - تقدم الأنبا أيلاريون، أسقف البحر الأحمر، ومجمع الآباء الكهنة، والإكليروس والشمامسة وكل شعب إيبارشية البحر الأحمر، بخالص العزاء فى انتقال الفنان الكبير عادل نصيف فنان الأيقونات القبطية والموزاييك بعد صراع مع المرض.





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