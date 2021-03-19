المفتى: اهتمام الرئيس السيسى بحقوق المرأة يعكس إيمانه بأهمية هذا الملف

جدة - نرمين السيد -
وعن حقوق المرأة السياسية من انتخاب وترشح وتولي المناصب السياسية قال: إن الإسلام لم يتقوقع، بل نجد أنه أعطى المرأة والرجل جميع الحقوق ليعمروا هذا الكون محققين المصلحة فى الدنيا والآخرة، وساوى بين الرجل والمرأة فى هذه الحقوق كغيرها من التكليفات الشرعية، فهى على العموم تشمل الرجل والمرأة، إلا إذا دل دليل على أن هذا الخطاب متعلق بفئة معينة فيبقى خاصًّا بها كبعض التكليفات المتعلقة بالمرأة نظرًا لطبيعتها الأنثوية ويظهر هذا الأمر أكثر فى جانب العبادات.
وشدد على دور الكفاءة فى ممارسة كل الحقوق والوظائف، وهى المقدرة على القيام بالعمل على وجه أتم وأكمل، فكل الوظائف والمهن تحتاج للتدريب والتأهيل والتسلح بالمهارات اللازمة للقيام بها ولا تتوقف على الشهادات العلمية فقط، بل يضاف إليها رصيد الخبرة، وقد تختلف معايير الكفاءة من مكان لآخر ومن زمن لآخر، فيختار الأصلح والأنسب للقيام بالمهمة، بمعنى أن يكون عنده مكون معرفى يستطيع من خلاله أن يؤدى عمله بإتقان وهو ما يجمعه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ".
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