جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن الشركة، مساء اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءا هى: - الطابية "عزبة زقيلح – طريق على ماهر- حوض 8- الأربع عزب". - رشدى "شارع سوريا". - العصافرة بحرى" أمام بنك عودة". - العوايد " عزبة الموظفين". - باكوس"أرض سليم إسكندر". - مصطفى كامل "أبراج كيروسيز". - المنشية "ميدان عرابى- شارع السيد كريم أمام محكمة المنشية". - القبارى "50 شارع عارف بك". - بيانكى "شارع الأربعين". - عبد القادر "على المصرف".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. انقطاع الكهرباء عن 10 مناطق فى الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.