البابا تواضروس ينعى فنان الأيقونة العالمى عادل نصيف

جدة - نرمين السيد - وقالت الكنيسة فى بيانها، اليوم الجمعة، إنها تذكر بكل الحب ما قدمه وبذله فى خدمة الكنيسة من خلال أعماله الفنية المتميزة فى الأيقونات القبطية ومشاركته بالمعارض العالمية فى الفن المصرى والفن القبطى الأصيل، وكذلك مشاركته القيمة فى مجلة الكرازة على مدى سنوات كثيرة، وطلبت الكنيسة النياح لروحه الطاهرة والعزاء لأسرته ومحبيه.

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