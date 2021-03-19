صور.. وزير الطيران : القيادة السياسية تضع تنمية سيناء على رأس أولوياتها 

جدة - نرمين السيد - أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمطارى طابا والطور بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة أعمال التطوير بالمطارين والاطمئنان على مدى جاهزيتهما لاستقبال الرحلات السياحية من مختلف أنحاء العالم، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة داخل المطارين.





كما تفقد برج المراقبة بمطار الطور والتقى بعدد من العاملين بالمطار، حيث يعد مطارى طابا والطور من المطارات الواعدة فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية. وتأتى هذه الجولة على هامش زيارته لمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء ضمن وفد وزارى للمشاركة فى فعاليات الإحتفال بإحياء الذكرى الثانية والثلاثين لإسترداد أرض طابا الغالية بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ومجموعة من مشايخ قبائل سيناء وكذا عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ. وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة فى هذه الاحتفالية المهمة، مشيداً بدور رجال القوات المسلحة البواسل وتضحياتهم الثمينة لاسترداد جزء غالى من أرض الوطن وهى أرض سيناء الغالية، كما أضاف أن القيادة السياسية تضع على رأس أولوياتها تنمية سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية هذا بجانب ربط أرض سيناء بمحافظات مصر كافة عبر الأنفاق الجديدة والتى سوف تساهم بشكل كبير فى تغيير خريطة السياحة المصرية أمام العالم.

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