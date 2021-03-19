جمعية المحافظة على التراث المصرى تنعى عادل نصيف

جدة - نرمين السيد - نعت جمعية المحافظة على التراث المصرى الفنان عادل نصيف، عضو الجمعية فنان الأيقونة العالمى، والذى انتقل إلى رحمة الله بسبب الفيرس اللعين، وتدعوا الجمعية كل محبيه للترحم عليه وأن يلهم أسرته الصبر.





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