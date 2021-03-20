انت الان تتابع تفاصيل خبر موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام.. حالة الطقس اليوم السبت 20 مارس والحرارة 30 درجة بالقاهرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريراً منذ قليل حول حالة الطقس اليوم السبت 20 مارس 2021، وحذرت من موجة حارة تضرب البلاد بدايةً من السبت وحتى الثلاثاء القادم، ترتفع معها درجات الحرارة 8 درجات، وتصل هذه الموجة إلى ذروتها يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.

حالة الطقس اليوم السبت 20 مارس والحرارة 30 درجة بالقاهرة

كما حذرت من الإنخداع في حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدةً أنه وبدايةً من الأربعاء القادم سوف تنخفض الحرارة مرة أخرى بمقدار 8 درجات، وأشارت إلى أن الفترة القادمة فترة تقلبات في أحوال الطقس مع بدء فصل الربيع مناخياً.

وحول حالة الطقس اليوم السبت 20 مارس 2021، فسوف يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مع اعتدال حركة الرياح، كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد مع نشاط لحركة الرياح نهاراً، ويكون الطقس مائل للبرودة ليلاً على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية.

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كما يوجد أتربة عالقة نهاراً على القاهرة والوجه البحري ومدن القناه اليوم السبت، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وذلك وفق تقارير الأرصاد المرفقة بالخبر.