الأنبا مارتيروس يعلن وفاة كاهن كنيسة مارجرجس أرض الجنينة

جدة - نرمين السيد - ونعى الأنبا مارتيروس القمص زكريا سعيد قائلا: "عن عمر يناهز الستة والسبعين عامر سافر إلى السماء أبونا القمص زكريا سعيد كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس أرض الجنينة الزاوية الحمراء بالقاهرة".

وأضاف: "نتقدم بخالص العزاء لحضرة صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى ولآباء مجمع كهنة شرق السكة الحديد بالقاهرة، وللأسرة الكريمة، وكهنة الكنيسة، والشعب المحب للمسيح والشمامسة والخدام والخادمات والعاملين بالكنيسة".

وتابع: "نذكر لأبينا القمص زكريا تعبه وجهاده فى خدمة الكهنوت مدة تزيد عن خمسة وثلاثين عاما، وقد رسم كاهنا بيد قداسة البابا شنودة الثالث، ورسم قمصا بيد البابا تواضروس الثانى، وتحلى بفضائل إنكار الذات، والتواضع مع الالتزام الشديد بخدمة المذبح طيلة أيام حياته، حتى كان يتوق أن يترك سرير المرض ليصلى القداس الإلهى بالكنيسة".

وأردف: "قد عرفناه رجل سلام، بسيطا ومحبا لأبنائه ومشجعا للخادم العاملين فى حقل الخدمة، مشاركا شعبه فى أفراحه وأتراحه، يخفف عن المتعبين بالرأفة والرحمة، محتملا تجارب الخدمة الكثيرة التى مرت عليه فى حياته، فكان مثلا جيدا فى البذل والعطاء، نياحا لروحه الطاهرة فى فردوس النعيم مواضع القديسين والأبرار وعزاء لكم جميعا".