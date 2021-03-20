فيديو .. وزيرة الصحة: استقبال دفعة كبيرة من لقاح سينوفارم الصينى خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزيرة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامى عمرو أديب، أن وزارة الصحة تستهدف تطعيم كل العاملين فى القطاع السياحى فى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بلقاح كورونا فى شهر مايو المقبل بنسبة 100%، متابعة: "تطعيم كل العاملين فى القطاع السياحى سيكون بالتوازى مع تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأشارت الوزيرة إلى أن الأسبوع الأخير من شهر مارس وبداية شهر أبريل المقبل، سيجرى الانتهاء من تطعيم كل الأطقم الطبية حتى العاملين فى القطاع الصحى الخاص بنسبة 100%، متابعة: "على آخر شهر مايو سيتم تطعيم كل العاملين فى السياحة والصناعة والمعمار والعاملين فى الشهر العقارى والطيران، بحيث عندما تفتح أوروبا تكون كل المقاصد السياحية المصرية آمنة بنسبة 100%، وكذلك تأمين كل العاملين فى الاقتصاد لتأمين الاقتصاد المصري".