عودة خدمة واتس آب وإنستجرام للعمل بعد تعطل فى عدد من دول العالم (محدث)

عادت خدمة واتس آب وإنستجرام، للعمل بعد أن استغرق تعطل التطبيقين دقائق فى عدد كبير من دول العالم، اليوم الجمعة.
وقال موقع داونديتيكتور دوت كوم الإلكتروني، إن خدمات المنصات التابعة لشركة فيس بوك، بما فيها واتس آب وماسنجر وإنستجرام، تعطلت لآلاف المستخدمين اليوم الجمعة.
ويرصد موقع داونديتيكتور، الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر. وربما يعاني عدد أكبر من المستخدمين من انقطاع الخدمات.
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