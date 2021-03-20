بشرى سارة من وزيرة الصحة.. استقبال دفعة كبيرة من لقاح سينوفارم الصيني

زفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشرى سارة للمصريين، مساء اليوم الجمعة، بشأن توفير لقاحات كورونا في مصر.

وقالت الوزيرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الوزارة ستستقبل دفعة كبيرة من لقاح سينوفارم الصينى ضد فيروس كورونا خلال ساعات من جمهورية الصين الشعبية.

وأضافت أن وزارة الصحة تستهدف تطعيم كل العاملين في القطاع السياحى في محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بلقاح كورونا في شهر مايو المقبل بنسبة 100%، متابعة: "تطعيم كل العاملين في القطاع السياحى سيكون بالتوازى مع تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأشارت إلى أن الأسبوع الأخير من شهر مارس وبداية شهر أبريل المقبل، سيجرى الانتهاء من تطعيم كل الأطقم الطبية حتى العاملين في القطاع الصحى الخاص بنسبة 100%، متابعة: "على آخر شهر مايو سيتم تطعيم كل العاملين في السياحة والصناعة والمعمار والعاملين في الشهر العقارى والطيران، بحيث عندما تفتح أوروبا تكون كل المقاصد السياحية المصرية آمنة بنسبة 100%، وكذلك تأمين كل العاملين في الاقتصاد لتأمين الاقتصاد المصرى".

وأكدت استعداد محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان لاستقبال الوفود السياحية بشكل جيد في ظل جائحة كورونا، مؤكده تفقدها الحجر الصحى بمطار شرم الشيخ لتقديم الخدمة للسياح بشكل آمن، قائلة: "كل حاجة ماشية بشكل كويس جدا".