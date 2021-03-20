عاجل .. كرم جبر : نحن مع حرية الصحافة لكن الأمن القومى خط أحمر

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الحرية بالنسبة للإعلام كالماء والهواء، ويجب معالجة الأخطاء التى تحدث بسبب الممارسة الديمقراطية بوسائل ديمقراطية أيضا.





وأوضح جبر، خلال مداخلة هاتفية له، عبر برنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة إم بى سى مصر، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أجرى دراسة عما ينشر فى بعض القنوات الخارجية والسوشيال ميديا، فوجد أن 80% من الأخبار لا تعتمد على معلومات بل على شائعات وخداع لفظى وبصرى.

وقال رئيس "الأعلى للإعلام"، إن حرية الصحافة تقوم على أسس محددة قوامها الدقة فى الأخبار وموثوقية معلوماتها، كما أن النقد أحيانا يكون وراءه إحباط للروح المعنوية.

وشدد على أننا مع حرية الصحافة وفتح مساحات كبيرة للرأى، لكن مع وضع ضوابط خاصة فيما يتعلق بالأمن القومى وقضايا المرأة وغيرها.

وتابع، أن مفهوم الأمن القومى خط أحمر وليس معنى هلاميا، وهو يقوم على ضرورة الحفاظ على الشعب والعلم والنشيد والأرض وعدم التفريط فيها.

