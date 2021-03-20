فيديو .. كرم جبر : يجب على الإعلام أن يكون مؤثرا بقوة فى السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية له، عبر برنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة إم بى سى مصر، أننا أصبحنا الآن أمام إعلام غير تقليدى وهو السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، فالبتالى يجب أن يكون الإعلام مؤثرا فى السوشيال ميديا وليس على العكس.

وأوضح، أن السوشيال ميديا تتميز بسرعة نشر الأخبار لكن ربما تفتقد هذه الأخبار إلى الدقة، لذلك الإعلام عليه دور كبير فى سرعة ملاحقة الأخبار والتأكد من المعلومة.