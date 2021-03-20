جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن شحنة لقاح فيروس كورونا الأخيرة التى وصلت إلى مطار القاهرة اليوم، هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة، وضمن تعزيز سبل التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف مجاهد أن تلك الشحنات ستخضع للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. وتابع أن تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين يتم من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص لتسجيل الفئات المستحقة لتلقى اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg ، لافتًا إلى تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكترونى للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد. ولفت إلى أن لقاح سينوفارم حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ فى إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة. يذكر أن مصر استقبلت ٣٠٠ ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية فى شهر فبراير الماضي، هدية أيضًا من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين مصر والصين فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ما يساهم فى تعزيز الأنظمة الصحية فى البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد استقبال 300 ألف جرعة من لقاح كورونا .. الصحة : الشحنات ستخضع للتحليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.