حسام فاروق يكشف فى «بالبنط العريض» فضائح الرشوة لقيادات هيومان رايتس ووتش

جدة - نرمين السيد - يفتح الإعلامى الدكتور حسام فاروق، فى حلقة خاصة من برنامج "بالبنط العريض"، ملف منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، ويكشف أسباب العداء الذى تناصبه المنظمة للدولة المصرية منذ 30 يونيه 2013، وكيف أن المنظمة تبنت مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية وشاركت فى الترويج للكذب عبر تقارير مسيسة ضلع فى استصدارها عناصر من التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية تعمل بالمنظمة.





كما يذكر فاروق بالأسماء كيف اخترق المال السياسى أروقة المنظمة، ويكشف لأول مرة بالوثائق والتفاصيل عن وقائع رشوة شهيرة تقاضتها قيادات المنظمة، وأبرزهم كينيث روث، المدير التنفيذى للمنظمة، وسارة ليا واتسن، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، تثبت بالأدلة كيف أن قيادات المنظمة يتاجرون بحقوق الإنسان لمن يدفع، وأن حقوق الإنسان فى حد ذاتها لا تعنى المنظمة فى شىء. كما تفند الحلقة بالوثائق أكاذيب بعض التقارير المسيسة للمنظمة عن الشأن المصرى والتى تدافع عن الإرهاب وتسوق المبررات للقتلة المجرمين من الجماعات الإرهابية التى تحاول صناعة الفوضى فى بلادنا وتصفها بقوى المعارضة. وسوف تخصص الحلقة بعض الوقت لعرض المفاهيم المغلوطة التى تستخدمها المنظمة فى تقاريرها بهدف الإساءة للدولة المصرية.

"بالبنط العريض" يعرض فى الثالثة و النصف عصرا على الهواء مباشرة بتوقيت القاهرة، على القناة الفضائية المصرية الرسمية، ويعده ويقدمه الإعلامى الدكتور حسام فاروق الباحث المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى.

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