انت الان تتابع تفاصيل خبر استقرار حذر في سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 20 مارس 2021 وأسعار الفراخ البيضاء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم حالة من الإستقرار الملحوظ، وذلك عقب زيادات وانخفاضات وتأرجحات في الأسعار على مدار الأيام الماضية، ووصلت أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات إلى أكثر من 14 جنيه، وذلك منذ نحو أكثر من أسبوع تقريباً، ومنذ أيام قليلة بدأت الأسعار في النزول مرة أخرى ليصل سعر الكتكوت ببعض الشركات لـ9 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 20 مارس 2021

وجاءت الزيادة الأخيرة في الأسعار نتيجة الإقبال الكبير على شراء الكتكوت الأبيض، حيث أن الكتكوت يمثل شئ أساسي الآن في العديد من منازل الأسر بالقرى والأرياف، نتيجة قيام ربات المنازل بتربيته لإنتاج فراخ بيضاء بدلاً من شراءها، وتكون هذه الدواجن جيدة اللحم مقارنةً بفراخ المزارع، كما أن لها عائد اقتصادي يعود على الأسر التي تقوم بتربيتها.

وحول سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 20 مارس 2021 في الشركات وأسعار الفراخ، فقد جاء وفق الأسعار التالية:

سعر الكتكوت شركة الوطنية سعر الكتكوت شركة الوادي سعر الكتكوت شركة القاهرة سعر الكتكوت شركة الفيروز 11 جنيه 9.75 9 جنيه 9.75 جنيه

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أما أسعار الكتكوت الأبيض اليوم وأسعار باقي أنواع الكتاكيت البلدي والساسو وكذلك البط، فقد جاءت كالتالي.