فيديو وصور .. مصر تستقبل 300 ألف جرعة من لقاح كورونا قادمة من الصين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولى.





وفى وقت سابق قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، أن وزارة الصحة تستهدف تطعيم كل العاملين فى القطاع السياحى فى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بلقاح كورونا فى شهر مايو المقبل بنسبة 100%. وتابعت: "تطعيم كل العاملين فى القطاع السياحى سيكون بالتوازى مع تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة". يذكر أن مصر استقبلت 300 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية فى شهر فبراير الماضي، هدية أيضًا من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين مصر والصين فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ما يساهم فى تعزيز الأنظمة الصحية فى البلدين.

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