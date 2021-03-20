صرف 1.8 مليون جنيه رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و862 ألفاً و215 جنيه كرعاية اجتماعية لـ 3.685 عاملاً غير منتظم، و700 جنيه رعاية صحية لـ 8 عمال، فضلاً عن تسجيل 56 عاملاً جديد بالمنظومة.





وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن المديرية قامت بتعيين 444 شاباً، من بينهم 6 شباب من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1.521 من راغبى عمل، فضلا عن استخراج 353 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقال على أبو الحسن وكيل المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي- إن المديرية تلقت 6 شكاوى عمالية، تم تحويل شكوى منها للقضاء، وحفظ شكوتان، بالإضافة إلى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف مدير المديرية، أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 75 منشأة، وأسفر عن تحرير 8 محاضر، وباحث 5 شكاوى فى نفس المجال.

وأضاف أن المديرية قامت فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 281 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة.