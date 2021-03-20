برلمانية: الطبيب المصرى حائط الصد الأساسى ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بدور الطبيب المصرى الذى ظهر معدنه الأصيل خلال أزمة فيروس كورونا، وكان الطبيب المصرى حائط الصد الأساسى الذى استندت عليه جموع الشعب المصرى.





وقدمت إيرين، فى تصريحات صحفية، كل الشكر والتقدير لجموع الأطباء، وترحمت على شهداء الطاقم الطبى الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل أداء الواجب وتقديم الخدمة الطبية لمصابى فيروس كورونا. وشددت عضو مجلس النواب، أن الطبيب المصرى لم يتوانَ لحظة عن تقديم كل ما لديه لمواجهة عدو غير مرئى وهو فيروس كورونا.

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