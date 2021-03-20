القوى العاملة: صرف 1.8 مليون جنيه رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و862 ألفاً و 215 جنيه كرعاية إجتماعية لـ 3685 عاملاً غير منتظم ، و700 جنيه رعاية صحية لـ 8 عمال ، فضلاً عن تسجيل 56 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 444 شاباً، من بينهم 6 شباب من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1521 من راغبي عمل ، فضلا عن استخراج 353 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقال علي أبو الحسن وكيل المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي- إن المديرية تلقت 6 شكاوى عمالية ، تم تحويل شكوى منها للقضاء ، وحفظ شكوتان ، بالإضافة إلى 3 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 75 منشأة ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر، وباحث 5 شكاوى في نفس المجال.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 281 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة .