انت الان تتابع تفاصيل خبر تقرير شامل عن كيفية الإستعلام عن مخالفات المرور 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الإستعلام عن مخالفات المرور 2021، قد تصدر محركات البحث المحلية وكذلك السوشيال ميديا من مالكي المركبات بأنواعها المختلفة “السيارات والدرجات النارية وغيرها”، وذلك نظراً لخوف المواطنين من الذهاب إلى مقرات وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، كما يرجع ذلك إلي بسبب بعد المسافة ومن ناحية أخرى بسبب إنتشار فيروس كورونا الوبائي في مصر والعالم (كوفيد19-)، ومن ناحية أخرى تأتي تلك الأنظمة الرقمية الجديدة ضمن مخططات الحكومة المصرية للرقمنة والتحول من الأنظمة التقليدية المتبعة إلي أنظمة إليكترونية جديدة، من شأنها أن ترقي بكافة الخدمات الحكومية المختلفة المقدمة للعامة، وعلى ذلك نتناول في هذا التقرير من خلال موقعنا مصر فايف، كافة المعلومات الهامة الخاصة بجميع خدمات المرور في مصر من إستعلام مخالفات- سداد رسوم- تقديم تظلمات- أنواع المخالفات المرورية- إصدار تراخيص- وضرائب مركبات، كل ذلك وأكثر تعرفة من خلال متابعة هذا التقرير، كما يحتوي على فيديو مرفق موضح به خطوات إجراء الإستعلامات بأنواعها، كما يحتوي هذا التقرير أيضاً على كافة الروابط الرسمية التي يمكنك من خلالها الحصول على الخدمات المراد معرفتها.

خدمات بوابة الحكومة المصرية| الإستعلام عن مخالفات المرور 2021

نقدم الآن وسيلة من أقوي وسائل إجراء الإستعلامات عن المخالفات المرورية عن طريق بوابة الحكومة المصرية، فقط عليك إتباع الأتي:

الدخول على رابط البوابة، إضغط هنا.

ثم الدخول على خانة خدمات المرور.

ثم إدراج البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك.

إضغط على>>إستعلام.

الخدمات المقدمة من بوابة الحكومة المصرية 2021

تحتوي بوابة مصر الإلكترونية على العديد من الخدمات الهامة أيضاً، والتي تمكنك من إتمامها إليكترونياً من منزلك، لذلك وجب التنويه عنها نظراً لأهميتها لدي شريحة كبيرة من المواطنين في كافة محافظات مصر.

خدمة الوثائق الشخصية.

خدمة الإستعلام- السداد- التحصيل إليكترونياً للضرائب.

تسجيل القراءة لعداد الكهرباء.

كذلك بوابة المشتريات الحكومية.

الخرائط الحكومية.

وظائف في الحكومية المصرية.

خدمات المرور.

خدمات القنصليات.

خدمات موقع وزارة الداخلية المصرية- إليكترونياً

كما تقدم وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي الكثير من الخدمات التي تهم كافة المواطنين، والتي تتمثل فى التالي:

شهادات ميلاد مميكنة. إستخراج شهادة ميلاد أول مرة. شهادات وفاة. وثائق الزواج. وثائق الطلاق. قيد عائلي مميكن. قيد فردي. بطاقات الرقم قومي. خدمات كبار السن وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. شراء استمارة الرقم القومي. الإستعلام عن خدمات الأحوال المدنية. إستخراج صحيفة حالة جنائية>> فيش جنائي. تجديد تصاريح العمل. إستخراج بدل فاقد لتصريح العمل. شهادات المخالصة. الإستعلام عن تصاريح العمل. يمكنك الدخول على الموقع من الضغط هنا.

الإستعلام عن مخالفات المرور 2021- النيابة العامة المصرية

حيث تعد هذه وسيلة أخري تساعدك على إتمام عمليات الدفع والإستعلام عن مخالفات المرور المسجلة على السيارات أو رخص القيادة، من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة تتمثل فى التالي:

تسجيل الدخول>> الرابط الرسمي لنيابة المرور، إضغط هنا.

إختيار نوع الإجراء الذي تريد.

إدراج المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

ثم إضغط>> إستعلام.

كما يمكنك متابعة الفيديو التالي ومعرفة كافة الخطوات التي يجب إتباعها.الإستعلام عن مخالفات المرور 2021

طرق سداد المخالفات المرورية إليكترونياً 2021

أصبح الآن هناك العديد من الأنظمة الجديدة والمتطورة التي تمكنك من سداد كافة المديونية المستحقة الدفع سواء كان دفع المخالفات المرورية أو غير ذلك، كما تعد تلك الأنظمة آمنة تماماً نظراً لإعتماد الكثيرين عليها في إتمام عمليات الدفع، كما تمكنك من إستلام كود (ريسيت) يفيد بإتمام عملية الدفع، وتعد أشهر تلك الأنظمة مايلي:

نظام فوري. تطبيق مخالفاتك. البريد المصري.

كذلك تمكنك منصة نيابة المرور من تقديم التظلمات على المخالفات المرورية، والتي من شأنها أن تخفض بعض من القيمة المالية لهذة المخالفات، فقط عليك إختيار الخانة المخصصة التظلمات ومتابعة كافة الخطوات المطلوبة.

تابع الشروط المطلوبة لتجديد رخصة السيارة طبقاً للقانون الجديد:

قد يهمك أيضاً بعد الإستعلام عن مخالفات المرور 2021، معرفة شروط تجديد رخصة السيارة بعد إنتهاء فترة سريانها، وذلك لكي لا يتم إضافة آي من غرامات التأخير على السيارة الخاصة بك، والتي تتمثل في التالي:

يجب أن يكون نوع الترخيص ملآكي.

يجب أن يقوم مالك المركبة بسداد الرسوم مستحقة الدفع والمخالفات وكذلك التأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

لا يجوز تجديد الرخصة في حال وجوب الفحص الفني أو حظر بيع أو عدم وجود الملصق الإليكتروني على السيارة.

طرق إصدار الرخصة الإلكترونية- بوابة مصر الرقمية:-

الدخول إلى الرابط الرسمي للموقع، إضغط هنا. الكبس على بند خدمات المرور «مركباتي» ادخال رقم لوحات المركبة المطلوب تجديدها. إدخال جميع البيانات الخاصة بمالك المركبة . سداد جميع المخالفات ان وجدت. إختيار طريقة إستعلام الرخصة، إما عن طريق وحدة المرور التابع لها المستخدم، أو عن طريق التوصيل إلى المنزل، وفي هذه الحالة يتم إدراج عنوان المنزل بالتفصيل.

تعرف الآن على ضرائب مركبات النقل السريع:-

يمكنك أيضاً من خلال موقعنا مصر فايف بعد إجراء عملية الإستعلام عن مخالفات المرور 2021، معرفة كافة تفاصيل الضرائب على مركبات النقل السريع سنوياً، فقط تابع الأنيق:

15 جنيهاً سنوياً للسيارات التى سعة محركاتها تكون أقل من 1000 سم 3.

18 جنيهاً سنوياً للسيارات التى تكون سعة محركها 1000 سم 3، ولا تزيد عن 1300 سم 3.

30 جنيهاً سنوياً للسيارات التى تكون سعة محركها 1300 سم 3 ولا تزيد عن 1600 سم 3.

50 جنيهاً سنوياً للسيارات التى تكون سعة محركها 1600 سم 3، ولا تزيد عن 2000 سم 3.

90 جنيهاً سنوياً للسيارات التى تكون سعة محركها 2500 سم3.

120 جنيهاً سنوياً للسيارات التى تكون سعة محركها على 2500 سم 3 فأكثر.

– كما تكون ضريبة الرخصة التجارية ( 50 جنيهاً ) سنوياً وضريبة الرخصة المؤقتة ( 1 جنيه ) عن اليوم الواحد فقط.

– كما تكون الضريبة المستحقة على الجرار المفرد أو يقطر مقطورة زراعية، وكذلك عن كل آلة لها عجلات تسير على الطرق وغير معدة كذلك لنقل الأشخاص أو الأشياء ( 2 جنيهاً ) سنوياً فقط.

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