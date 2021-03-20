حفل لاستقبال الأنبا أكسيوس فى قطاع عين شمس والمطرية

جدة - نرمين السيد - وتقدم خورس الشمامسة، موكب الأب الأسقف الجديد مرتلين ألحان الفرح، صلى بعدها نيافته صلاة الشكر أعقبها عدة كلمات من بعض الحضور واختتم بكلمة شكر من نيافته.

حضر الحفل الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ورئيس حى عين شمس ورئيس حى المطرية وبعض من أعضاء البرلمان والقيادات الأمنية.

كما حضره من أحبار الكنيسة، أصحاب النيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، والأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر.

كما حضر الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديرى القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة ومار بقطر بالخطاطبة، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا رويس الأسقف العام بآسيا.

وحضر الحفل أيضًا القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، ومجمع كهنة القطاع.