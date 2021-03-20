مندوب مصر بالأمم المتحدة: الإنجازات المصرية فى تمكين المرأة قصة نجاح

جدة - نرمين السيد - شهدت الأمم المتحدة فى نيويورك، انطلاق أعمال الدورة الـ65 للجنة وضعية المرأة، التى بدأت فى 15 مارس الجارى وتستمر على مدار أسبوعين بمشاركة مصرية نشطة من جانب المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك.





تعقد الدورة، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، هذا العام أعمالها تحت عنوان "المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرار فى الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات"، وتنظم اللجنة هذا العام معظم أعمالها عن طريق الوسائل الافتراضية.

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة من خلال رسالة مرئية مسجلة فى اجتماع المائدة المستديرة الوزارية الخاص بمناقشة أفضل الممارسات لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرار فى الحياة العامة.

كما ألقت رئيسة المجلس القومى للمرأة البيان الوطنى خلال جلسة النقاش العام، متناولة التقدم الملحوظ الذى أحرزته مصر فى مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وأشارت إلى نجاح مصر فى تقديم قرار مهم عن تعزيز الاستجابة السريعة لتداعيات الجائحة على المرأة والفتاة اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق.

أوضح السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، أن لجنة وضعية المرأة تعد أهم محفل وتجمع دولى لمناقشة قضايا تمكين المرأة، مؤكداً حرص مصر على المشاركة بفاعلية كل عام فى جميع فعاليات اللجنة، وأضاف أن أعمال اللجنة خلال هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى كونها أول دورة تُعقد عقب مرور 25 عاماً على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين الخاص بالنهوض بالمرأة، وكذلك بالنظر لانعقادها بشكل غير مسبوق يجمع بين المشاركة من خلال وسائل التواصل الافتراضى والمشاركة الفعلية على مستوى البعثات فى نيويورك فى ضوء تداعيات جائحة كورونا، مؤكداً على أن الإنجازات المصرية على صعيد تمكين المرأة فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية تمثل قصة نجاح وطنية.