وزيرة الهجرة تهنئ أول مصرية تترشح لمنصب عمدة إحدى ضواحى شيكاغو

جدة - نرمين السيد - تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى "مارى أليكسندر بسطا" كأول مصرية يتم ترشيحها بقوة لمنصب عمدة ضاحية بولينجبروك بمدينة شيكاغو بولاية إلينوى الأمريكية، وإدراجها ضمن قائمة أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم لعام 2021.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم، فى بيان صحفى، إن هذا النجاح مدعاة للفخر والاعتزاز للوطن الأم مصر وأضافت: "ونحن نحتفل حاليا بشهر المرأة نجد أن شعار مصر تستطيع بالتاء المربوطة يتحقق دوما مع كل إنجاز لحفيدات الفراعنة حول العالم، والسيدة مارى قدوة ونموذج مشرف للمرأة المصرية المهاجرة بالخارج".

وأعربت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفى أجرته مع السيدة مارى، عن تمنياتها لها بمزيد من التقدم والنجاح فى مسيرتها، إذ أنها من المقرر أن تخوض الانتخابات على منصب العمدة فى غضون أسابيع من أجل أن تتقلد المنصب بشكل رسمى.

وأوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع السيدة مارى على بدء التنسيق والتعاون خلال الفترة القادمة فى عدة ملفات تعمل عليها وزارة الهجرة.

من جانبها، عبرت مارى بسطا عن بالغ سعادتها بتهنئة وزيرة الهجرة لها، وأكدت تقديرها لدورها العظيم فى رعاية الجاليات المصرية بالخارج والتواصل المستمر معهم، معربة عن مشاعر الحب والانتماء لمصر وفخرها بما وصلت إليه الآن من تقدم وتنمية يجعلها فى مصاف الدول الكبرى.