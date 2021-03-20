رسامة كاهن جديد للخدمة بكنيسة المريمات بالقناطر الخيرية

جدة - نرمين السيد - وخلال القداس قام برسامة الشماس هانى مهنى كاهنا بكنيسة المريمات الحوالة مركز القناطر الخيرية. وتمت الرسامة مع اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

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