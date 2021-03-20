النقل بالبرلمان تبدأ جولتها بالإسكندرية بتفقد مشروع ازدواج طريق جناكليس

جدة - نرمين السيد - زار وفد برلمانى من لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم السبت، محافظة الإسكندرية، وبدأت اللجنة جولتها بزيارة مشروع ازدواج طريق جناكليس بطول 20 كم، واستمع أعضاء اللجنة للمواطنين بشأن نزع الملكية وصرف التعويضات، ووعدت المواطنين ببحث ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع وفقا للجدول الزمنى.





وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل، أن منظومة النقل بصفة عامة تشهد طفرة كبيرة فى عهد القيادة السياسية، وذلك بما يضمن المضى قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التى وضعتها الدولة منذ السنوات السبعة الأخيرة، ونحو تحقيق العمران فى مختلف محافظات الجمهورية، من خلال ربطها ببعض. وأضاف عابد، أن ازدواج الطرق يهدف لتحسين منظومة النقل فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع التكدس وتحقيق السيولة المرورية. ويتفقد الوفد، اليوم طريق القاهرة - الإسكندرية، وميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة، بالإضافة لمحور 54، وذلك ضمن زيارة لمحافظة الإسكندرية للوقوف على الإنجازات فى منظومة الطرق والكبارى وتفقد الموانئ.

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