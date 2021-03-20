التعليم تنشر جدول عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية على قناة مدرستنا

نشرت وزارة التربية والتعليم جدول عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) للفصل الدراسي الثاني على القناة التعليمية "مدرستنا” جداول الأسبوع الثالث والعشرين للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، في الفترة من يوم الأحد ٢١ مارس حتى السبت ٢٧ مارس ٢٠٢١. تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦ بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب.

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